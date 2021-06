Beau krijgt eigen Villa Felderhof: BN’ers interviewen aan het Comomeer

Veel kon Beau nog niet kwijt over het nieuwe programma, dat een beetje doet denken aan Villa Felderhof. Die show, die in 1998 werd bekroond met de Gouden Televizierring speelde zich ook af in het buitenland. Veertien jaar lang interviewde Rik Felderhof telkens twee BN’ers in een villa in Frankrijk. Vaak verschilden de gasten nogal van elkaar, zoals in de iconische uitzending met Herman Brood en Majoor Bosshardt.



Beau was vandaag flink in het nieuws nadat hij in zijn talkshow uitgevallen was tegen evangelist Florens van der Spek die aanwezig was om uit te leggen waarom hij niet gevaccineerd wil worden. Toen het de presentator niet meer lukte om Van der Spek te onderbreken, schoot hij uit zijn slof. ,,Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden moet je gewoon je mond een keer houden”, zei de presentator zichtbaar geïrriteerd. Inmiddels heeft Van Erven Dorens zijn excuses aangeboden.



Wanneer de nieuwe show van Beau op tv moet komen, is nog niet bekend.