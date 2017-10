Beau krijgt speedboot niet en raakt 4.500 euro kwijt

Beau kan door de voor hem teleurstellende uitspraak van de rechter fluiten naar zijn geld, maar dat vindt hij niet eens het ergste. Hij kocht drie jaar geleden de boot en toen die niet geleverd werd, spande hij een zaak aan. ,,Ik vind het frustrerend dat je eigenlijk alles doet wat je moet doen en dat je dan toch de lul bent'', vertelde hij op de radiozender. Hij is teleurgesteld in de rechtsstaat.



,,Het is zo obvious dat die man een oplichter is. Hij had ook al allerlei andere criminele zaakjes op zijn kerfstok, dus het is gewoon een boefje'', aldus Beau. Waarom de man is vrijgesproken, weet hij niet. In de brief die Beau kreeg van de rechtbank staat niet op welke grond de man is vrijgesproken. ,,Er staat alleen dat hij is vrijgesproken en dat het onherroepelijk is.''