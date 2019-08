Beau maakt zich druk om ontploft haar en Bettina verbluft in bikini

Dragan Bakema vervangt Gijs Naber in Lazarus

13:02 Dragan Bakema gaat de hoofdrol van Newton spelen in de Nederlandse versie van de musical Lazarus van David Bowie. Gijs Naber was in eerste instantie gecast maar heeft de rol noodgedwongen teruggegeven. De acteur is tot de conclusie gekomen dat hij ‘de afgelopen tijd te veel hooi op zijn vork heeft genomen’.