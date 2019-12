Beau van Erven Dorens gaat zeker door met talkshow

1,7 miljoen kijkers The Voice staan voor raadsel: broek verandert ineens van kleur

9:41 De deelname van de 29-jarige Jantien Volgers aan de populaire talentenjacht The Voice of Holland is veel kijkers niet ontgaan. Niet haar auditie is het gesprek van de dag op sociale media, maar de kleur van haar broek roept veel vraagtekens op. Hier moet sprake zijn van een Mindf*ck, menen kijkers.