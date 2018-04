Beau van Erven Dorens: Gosschalk vroeg me mijn broek uit te trekken

Twee dagen geleden zorgde Arie Boomsma voor de nodige opschudding met zijn onthullingen over Job Gosschalk. De presentator ging echter niet op het seksueel intimiderende verzoek van Gosschalk in en zegt ook de behoefte te hebben om het na alles nog steeds voor de castingdirecteur op te nemen.



Beau van Erven Dorens staat daar heel anders in. Hij liet vanavond in RTL Boulevard weten enorm gefrustreerd te zijn omdat Kemna Casting nog steeds niet alle zakelijke banden met de castingdirector heeft verbroken. ,,Iedereen houdt die mensen bij Kemna de hand boven het hoofd", klonk het fel.



Volgens de presentator is het dan ook van groot belang dat daar snel een einde aan komt. En dus deelde hij zijn verhaal. ,,Ik heb in 1994 tegenover hem gestaan en toen heeft hij gezegd: Beau, misschien is het een goed idee als jij je broek uittrekt, want dan kan ik die foto’s in Duitsland verkopen. Hier is de camera, en hier is een dikke map met acteurs die je voor zijn gegaan", schetste hij zijn ervaring. ,,Dus toen dit in november naar buiten kwam, dacht ik: jezus, al die tijd heeft dit roofdier hieraan gewerkt", aldus Van Erven Dorens.



Hoewel de presentator zich in eerste instantie niet op de voorgrond wilde brengen, besloot hij vanavond tóch zijn verhaal te doen. ,,Ik ben geen acteur, maar ik moet die mensen steunen", verklaarde hij.