Beau van Erven Dorens werkt aan programma over armoede

Van Erven Dorens heeft een reputatie opgebouwd met sociaal-maatschappelijke televisieprogramma’s als Beau’s Five days inside, Het Amsterdam project, het Rotterdam project en Beau in Floradorp ,,Nu wil ik hier in duiken. We gaan een aantal gezinnen volgen. Wij gaan helpen om deze gezinnen zichzelf te leren helpen. Als mensen in de schulden raken komen ze daar ontzettend moeilijk uit. Sterker nog, vaak lopen die schulden alleen nog maar verder op. Gezinnen kunnen er aan onderdoor gaan. Zijn ongelukkig. Kinderen gaan zonder eten naar school. Er kan geweld ontstaan. Mensen kunnen uit huis geplaatst worden. Het is verschrikkelijk”, aldus Van Erven Dorens.