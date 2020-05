Beau volgt maandag Jinek op: ‘Het zal niemand verbazen als ik wat kijkers ga verliezen’

Een waterkoude ochtend in Amsterdam. Beau van Erven Dorens (49) zit, in dikke jas en met sjaal om, op een bankje aan het Amstelplein. Koffie en een broodje zijn gehaald bij Bakkerij Verhagen, iets verder op de hoek. Voor zijn neus speelt een klein jochie met zijn zusje.



,,Kijk”, zegt hij, ,,daar word ik nou een beetje meewarig van. Ik heb nog weleens heimwee naar die tijd, die kleintjes, al kan ik me voorstellen dat ouders hen nu ook af en toe achter het behang willen plakken. Die gasten van mij zijn bijna allemaal langer dan ik. Een van veertien, een van zestien en een tweeling van achttien. De twee jongsten, je gelooft het bijna niet, die willen naar school. En de oudsten zouden nu aan het backpacken zijn op de Filipijnen.”



Een bevriende advocaat stiefelt voorbij. ,,Aan het brainstormen?” vraagt hij. Een interview, is het antwoord. ,,Zorg dat je het vooraf even doorleest. Om rectificatie te voorkomen.” De presentator annex talkshowhost glimlacht en haalt zijn hand maar weer eens door zijn lange haar. ,,Ik laat op mijn hoofd maar een groot struikgewas groeien. Ik kan het niet maken even een kapper te regelen. Waarom deze BN’er wel en anderen niet? Ik moet het goede voorbeeld geven.”