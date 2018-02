'Becoming’ van Michelle Obama is 'diep persoonlijke ervaring'

Het boek vertelt over het leven van de voormalige first lady, die haar jeugd doorbracht in de South Side van Chicago en later aan de prestigieuze universiteit van Princeton studeerde. Ook beschrijft ze hoe ze op het advocatenkantoor waar ze werkte haar latere echtgenoot Barack Obama leerde kennen, moeder werd en uiteindelijk de eerste zwarte first lady van de Verenigde Staten werd.



,,In dit boek schrijf ik over mijn wortels. Over hoe een klein meisje haar stem vond en de kracht ontwikkelde om die stem te gebruiken, en om anderen in staat te stellen hun eigen stem en kracht te vinden en te laten gelden. Ik hoop dat mijn verhaal lezers inspireert om de moed te vinden te worden wie ze zijn. Ik kan niet wachten om mijn verhaal te delen”, aldus Obama.