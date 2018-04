Bedenker van Hill Street Blues en LA Law overleden

video Arjen Lubach maakt paashit met Famke Louise

1 april Arjen Lubach had vanavond in Zondag met Lubach een muzikale verrassing in petto. Volgens de presentator was er nog geen lied gemaakt over Tweede Paasdag. Het deed hem besluiten een eigen nummer te maken. Met als speciale gast: Famke Louise, die het afgelopen jaar hits scoorde met On me Monnie en Vroom.