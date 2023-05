Beetlejuice 2 met Wednesday-actrice Jenna Ortega volgend jaar september in première

Beetlejuice 2, het vervolg op de griezelfilm uit 1988, gaat volgend jaar in première. Filmstudio Warner Bros. maakte bekend dat de sequel op 6 september 2024 in première gaat. Jenna Ortega, bekend van de Netflix-hitserie Wednesday, heeft een rol in de film gekregen.