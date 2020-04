Bekende tv-doktoren uit House en ER bedanken ‘collega’s’: ‘Jullie zijn voorbeelden’

Lil Kleine stoot Boef van troon: album meest gestreamd in 24 uur

16:47 Het nieuwe album van Lil Kleine is in 24 uur tijd ruim 4,6 miljoen keer gestreamd op Spotify. Jongen van de Straat is daarmee het meest gestreamde album ooit in 24 uur in Nederland. De rapper verslaat het record uit 2017 (4,2 miljoen streams), op naam van collega Boef.