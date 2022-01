Bekendmaking winnaars omstreden editie Golden Globes zondag zonder publiek

Dit jaar zijn de films Power of the Dog en Belfast grote kanshebbers voor een Golden Globe, met ieder zeven nominaties. De HBO-show Succession heeft vijf nominaties gekregen in vier categorieën. Ted Lasso en The Morning Show hebben allebei vier nominaties gekregen, waarvan The Morning Show in drie categorieën.

Dat het een ceremonie in mineur wordt, heeft slechts gedeeltelijk met het coronavirus te maken. De Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die de awards uitdeelt, kwam in de problemen nadat een onderzoek van de krant Los Angeles Times in februari onthulde dat onder de 87 leden met stemrecht geen enkele zwarte persoon zat. Er kwamen ook gedetailleerde beschuldigingen van financiële en ethische tekortkomingen binnen de groep, waarvan lang niet alle leden werkzaam zijn als journalist, naar buiten.

Ook sommige sterren dreigden de ceremonie te boycotten. De HFPA heeft in oktober 21 nieuwe internationale filmjournalisten toegevoegd, waarbij de focus lag op meer diversiteit. ,,We bouwen aan een nieuwe organisatie, die niet gericht is op het halen van quota, maar waar diversiteit en inclusie centraal staan”, zei directeur Helen Hoehne daarover in interviews met Amerikaanse media.