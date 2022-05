Bekroonde Broadwaymusical Avenue Q komt eindelijk naar Nederland

De met prijzen overladen poppenmusical Avenue Q komt eindelijk naar Nederland. Dat meldt producent HEA Productions op zijn website. Het gaat om een Engelstalige versie van het stuk die van 24 juni tot en met 10 juli te zien is in het Amsterdam Theaterhuis.

Avenue Q vertelt over de belevenissen van een aantal bewoners van een straat in een buitenwijk van New York. De meeste hoofdrollen in het stuk worden vertolkt door handpoppen, die op het podium worden bespeeld door acteurs. Avenue Q is vaak beschreven als ‘Sesamstraat voor volwassenen’, maar de makers van Sesamstraat hebben zich altijd expliciet van het stuk gedistantieerd.

De liedjes gaan onder meer over homoseksualiteit, racisme, dronkenschap en porno. De musical was van 2003 tot 2019 te zien op Broadway, waar het stuk onder meer werd bekroond met de Tony voor beste musical. Sindsdien was Avenue Q al te zien in tientallen andere landen.

Het is de eerste maal dat de veelgeprezen show in Nederland te zien is. In 2011 kondigde producent 3 and a crowd het plan aan om een Nederlandstalige versie van Avenue Q te gaan maken. Maar dit plan belandde uiteindelijk toch in de koelkast.

