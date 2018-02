Belangengroepen willen boycot VI na grap Van der Gijp: 'Treurig'

Dat bevestigen de twee organisaties, die de belangen van LHBTI-mensen behartigen, aan deze site. Van der Gijp haakte gisteren in op het nieuws dat de Vlaamse VTM-journalist Boudewijn van Spilbeeck voortaan door het leven gaat als vrouw. René meldde grappend dat hij voortaan Renate heet en verscheen met een blonde pruik op aan tafel. Het regende al snel negatieve reacties van bekende en onbekende Nederlanders.



COC en TNN noemen de actie 'treurig'. ,,Iemand worstelt een leven lang met haar identiteit, heeft de moed om daar publiek voor uit te komen en het enige wat de heren van VI kunnen verzinnen is om zo iemand belachelijk te maken'', reageren TNN-voorzitter Brand Berghouwer en COC-voorzitter Tanja Ineke. ,,Blijkbaar zijn ze met hun ideeën over transgenderpersonen en homo’s diep in de vorige eeuw blijven hangen, en na het zoveelste incident krijg je de indruk dat dat ook niet meer gaat veranderen.''



Voetbal Inside ligt al langer onder vuur; critici als Sylvana Simons en Sunny Bergman noemden het voetbalpraatprogramma eerder racistisch, seksistisch en homofoob. Ook zij riepen op tot een boycot, maar die kwam er niet. Zelf vond Van der Gijp die ophef overigens onzin. Hij deed zijn opmerkingen over homo's af als 'onhandigheid'. ,,Wat wij over homo's zeggen, weet je, het zijn allemaal plagerijtjes'', aldus Van der Gijp. ,,Het interesseert me geen reet.'