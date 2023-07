Belastingadviseur van Linda de Mol en Afrojack opgepakt in Italië

Beschuldig­de BBC-presenta­tor is Huw Edwards: 'Hij lijdt aan ernstige psychische problemen’

De BBC-presentator die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag is Huw Edwards (61). Zijn vrouw Vicky Flind heeft dat onthuld in een verklaring, die mede namens de presentator is opgesteld. ‘Huw lijdt aan ernstige psychische problemen’, schrijft ze in het statement.