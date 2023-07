Belgische koning Albert later deze week uit ziekenhuis

Albert ligt nu al bijna een week in Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe. Daar werd hij vorige week dinsdag opgenomen, nadat hij onwel was geworden bij hem thuis, in kasteel Belvédère in Laken. Hij was uitgedroogd. Zijn spoedopname leidde kortstondig tot grote ongerustheid bij de koninklijke familie.