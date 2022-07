Belgische kroonprinses zorgt voor verbazing: liever op legerkamp dan met vakantie

Op het zomerkamp van de Koninklijke Militaire School werden enkele foto's genomen van de Belgische kroonprinses. Daarop is ze te zien in een legeroutfit en met wapens tijdens verschillende oefeningen. Het kamp zit er bijna op, maar de 20-jarige royal heeft er afgelopen maand iedere nacht in een tentje in de natuur doorgebracht. Ook op de nationale feestdag in België keerde ze na afloop van de festiviteiten gewoon weer terug naar het kamp.



Het is niet de eerste keer dat Elisabeth vertoeft bij de Koninklijke Militaire School. Afgelopen zomer nam ze afscheid nadat ze er een kennismakingsjaar had gevolgd. Als ze ooit koningin wordt zal ze opperbevelhebber van het Belgische leger worden. ,,Dat ze blijft terugkomen en deelnemen aan militaire oefeningen, is voor ons het grootste compliment", vertelt luitenant-kolonel Isabel Vanhavermaet aan dagblad Het Laatste Nieuws.