Bella Hadid in tranen op intieme privéfoto’s en Justin Bieber draagt een hoofddoek

Werken met populaire popgroep Little Mix en MTV: Kayleigh (25) sleept jaar na afstuderen al droomklus­sen binnen

Hoewel Kayleigh Ariëns (25) pas vorig jaar afstudeerde aan de opleiding Communication en Multimedia Design, sleept zij een jaar later klus na klus in de wacht. Zo mocht de Oosterhoutse voor het 40-jarig bestaan van muziekzender MTV verschillende animatievideo's produceren én wordt zij voor de tweede keer vertrouwd met het maken van een videoclip voor de Britse meidengroep Little Mix, goed voor tientallen miljoenen streams.

8 november