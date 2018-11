Ben Affleck terug naar kliniek voor drankverslaving

Interview Claudia wil naar Duitsland: ‘Ga niet onverstoor­baar door met wat je al beheerst’

7:00 Ze zou over een paar jaar wel in Duitsland willen spelen. In kleine zalen, in het Duits. Want: ,,Je moet niet onverstoorbaar doorgaan met wat je altijd doet.” Momenteel trekt Claudia de Breij (43) met haar voorstelling #NU volle zalen. ,,Ik speel altijd alsof het mijn laatste show is.”