Ben Affleck wist dat Weinstein 'vunzig' was

Ben Affleck (45) heeft voor het eerst gereageerd op de in opspraak geraakte studiobaas Harvey Weinstein, met wie hij verschillende films maakte. In de Today Show op NBC vertelt de acteur dat hij wist dat Weinstein zijn macht misbruikte en daarbij niet altijd zijn handen thuis kon houden.

,,Ik wist dat hij vunzig was en een bullebak kon zijn, maar helaas was dat niet ongewoon", vertelt Affleck in het interview. ,,Ik was nieuw in Hollywood en had nog nooit een film gemaakt. Ik wist eigenlijk niks van die wereld af en kon er niks aan veranderen."

Affleck werkte veel met Weinstein samen, onder meer voor Shakespeare in Love en Good Will Hunting. Na de onthullingen over Weinsteins wangedrag hebben de herinneringen aan hun samenwerking een nare bijsmaak gekregen. "Die films hebben een speciale plek in mijn hart, dat blijft zo. En om nu te denken: 'Goh, sommige andere mensen gingen door een vreselijke en angstaanjagende periode tijdens de draaiperiode'.''