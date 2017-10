Ben en Ruurd maken comeback met Halloweenkraker

Update Simon Cowell na val van trap: Het komt goed

18:41 Simon Cowell laat weten dat het weer goed met hem komt. Het 58-jarige jurylid van diverse talentenshows is inmiddels thuis. Hij viel vanochtend volgens een bron flauw op de trap in zijn huis in Londen, waarna hij een pijnlijke val maakte en met spoed naar het ziekenhuis moest.