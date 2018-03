Ben jij een echte Molloot? Doe de test!

Anouk en Kempi zingen over bajesdagen en vreemdgaan

9 maart De videoclip van het Nederlandstalige duet dat Anouk (42) onlangs opnam met de veelbesproken 31-jarige Brabantse rapper Kempi is in twee uur tijd 10.000 keer bekeken via YouTube. In het nummer No Love maken de twee ruzie terwijl ze op een regenachtige avond in een auto zitten.