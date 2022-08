B&B-eigenaar Hans overladen met mailtjes van vrouwen: ‘Eerst Libera een toekomst geven’

Hans stipt het maar gelijk aan: een hereniging met zijn ex-vrouw Libera zit er écht niet in. De twee vormen een topteam als het gaat om het runnen van hun bed en breakfast in het Italiaanse Pistoia, maar de koek is simpelweg op. Het is een gegeven waar zowel Hans als Libera al even mee worstelen. Maar door zijn deelname aan B&B Vol Liefde en een strenge toespraak van zijn date Natascha viel het kwartje pas echt: na zeven jaar in scheiding te hebben gelegen, moeten hun wegen gaan scheiden.