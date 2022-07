B&B-eigenaresse Astrid neemt drastisch besluit over date: ‘Heb ik iets misdaan?’

Spoiler alertEen verrassende wending in B&B Vol Liefde vanavond: deelneemster Astrid besloot een van haar mannelijke gasten al na 48 uur naar huis te sturen. De B&B-eigenaresse, die in het Oostenrijkse Sankt Michael im Lungau is neergestreken met haar kinderen, stelde dat ze geen toekomst met hem voor zich zag.

Alex maakte afgelopen maandag zijn entree in de B&B van Astrid. Hij vond haar direct een leuke vrouw, maar op de eerste avond was duidelijk zichtbaar dat de twee het nog wat onwennig vonden en moeite hadden om een gesprek met elkaar aan te gaan. Om de spanning uit de lucht te halen, besloot Astrid de volgende dag een wandeltochtje met Alex te maken. Echt romantisch werd het overigens niet: er moest Astrid namelijk iets van het hart.

,,Ik merk aan jou dat je heel enthousiast bent. En dat mag, dat is logisch, dat is leuk. Maar ik merk aan mezelf dat het gewoon te veel is. Te veel, te snel. En ik merk dat ik daardoor gewoon op slot ga”, bekende Astrid aan Alex. ,,Ik merk gewoon voor mezelf dat hoe groter jij de stap voorwaarts doet, ik hem drie keer zo hard achteruit doe.”

Alex stelde de boodschap te hebben begrepen: ze moesten het rustiger aan doen. Maar ondanks het openhartige gesprek dat de twee met elkaar hadden gevoerd, zat het Astrid de dag erna nog steeds niet lekker. Ondertussen was haar tweede date Harm-Jan al gearriveerd, waar Astrid een stuk enthousiaster op reageerde. De mannen zaten samen tv te kijken, toen Astrid plotseling opdook en Alex uitnodigde voor een onderonsje.

Ze vertrokken naar de keuken, waar Astrid een pijnlijke boodschap voor Alex in petto had. ,,Ik heb je gisteren al een paar dingetjes aangegeven, hoe ik me voelde. Dat was heel lastig voor mij en nu is ook lastig voor mij, maar ik denk niet dat er wat gaat veranderen voor mij, dat ik het ga voelen, dat er iets gaat komen, of wat dan ook”, begon ze haar verhaal. ,,En ik wil je daar ook helemaal niet mee kwetsen of pijn doen, maar ik wil je aan de andere kant ook niet meer hoop geven. En ik wil ook gewoon eerlijk en open blijven en ook respectvol naar jou toe.”

Alex vroeg zich af of hij iets had misdaan waardoor de B&B-eigenaresse besloot afscheid van hem te nemen. ,,Nee. Dit ligt gewoon echt bij mij, mijn gevoel. En daar ga ik vanuit. En ja, dat is er niet en dat gaat, dat weet ik ook, niet komen.”

De teleurstelling was van Alex’ gezicht af te lezen. ,,Ik vond het echt heel leuk met jou, heel gezellig ook. Je bent een leuke vrouw en lief. Het ga je goed in ieder geval”, reageerde hij uiteindelijk sportief op het besluit van Astrid, die zelf ook niet wist wat ze nu nog moest zeggen. ,,Ergens... ergens komt het goed.”

Het is niet de eerste keer dat een deelnemer van B&B Vol Liefde iemand naar huis stuurt. In het eerste seizoen besloot Caroline, die geheel toevallig ook een B&B in Oostenrijk runde, haar date Nico zijn koffers in te laten pakken. ,,Ik denk niet dat jij het type persoon bent met wie ik echt een relatie aan kan gaan”, luidde haar boodschap. In gesprek met deze site blikte Caroline later terug op het avontuur.

