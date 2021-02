Beoogd De Vooravond-presentator Khalid Kasem kan moeilijk kijken naar Fidan en Renze

Advocaat Khalid Kasem, die de beoogde presentator was van DWDD -opvolger De Vooravond , sluit niet uit dat hij toch nog eens een talkshow gaat presenteren. Door het aanvankelijke plan ging een streep vanwege het nieuws dat hij informatie uit een lopend strafonderzoek zou hebben gelekt aan de organisatie van crimineel Ridouan Taghi. Afgelopen week bleek dat daarvoor geen bewijs is.

Acht maanden geleden stond hij achter de schermen in de startblokken om de opvolger te worden van Matthijs van Nieuwkerk. Vanwege het nieuws over het vermeende lekken - waarvoor geen bewijs is, meldde de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten vorige week - ging die nieuwe carrièrestap niet door. Fidan Ekiz en Renze Klamer presenteren De Vooravond nu.

Aan tafel bij Jinek op RTL 4 zei Kasem gisteravond dat het meteen duidelijk was dat het plan niet doorging. ,,Deze discussie (over zijn integriteit, red.) past op geen enkele manier als je aan het bouwen bent aan een nieuw programma op zo'n belangrijk tijdslot. Het is een soort van logica, het is niet dat we daar lang over na moesten denken met elkaar. Dit kwam zo ongeclausuleerd naar buiten, zonder nuance.”

,,Om in voetbaltermen te spreken, ik zou mijn debuut gaan maken in het eerste van Ajax. In de Champions League, op een belangrijk moment, in een belangrijke wedstrijd”, zei Kasem. Hij wilde maar zeggen: hij zag zijn droom ineenstorten, maar toch vocht hij niet voor het presentatorschap.

,,Dat kan gewoon niet, dat is niet realistisch’’, zei hij. ,,Natuurlijk was en is die droom er en het was dichtbij, dit doet enorm veel pijn. Ik ben blij, ik zie de twee presentatoren en die doen het op een fantastische manier. Maar laat ik eerlijk zijn, ik kan er met moeite naar kijken.”

Niet uitgedoofd

Kasem heeft nog altijd contact met BNNVara, de omroep die in hem de ideale talkshowpresentator zag. ,,Het is een warm nest. Zij hebben er ook mee in hun maag gezeten.”

Eva Jinek vroeg zich af of de omroep hem niet heeft gevraagd om nu alsnog aan de slag te gaan, want ‘de vlaggen kunnen nu toch uit’? ,,De vlag is ook uit, maar op dit moment speelt dat helemaal niet. Ik heb geen carrièrepad uitgestippeld waarin ik heb gezegd: ‘ik wil graag presentator worden van De Vooravond’. Ze zijn naar mij toe gekomen. Ik heb die pilots gedaan en de gesprekken gingen heel erg goed. Zij zagen er wat in en dat zal niet uitgedoofd zijn. Wellicht dat dat op een enig moment in mijn leven weer een rol gaat spelen, maar ik ben nu weer met de advocatuur bezig en mijn praktijk. Daar richt ik me op.”

