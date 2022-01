Beroemd dakconcert van The Beatles komt op streamingdiensten

Het is de laatste keer dat de groep samen optrad, in 1970 ging de band uit elkaar. De mannen speelden tijdens de set nummers als Get Back, Don’t Let Me Down en I’ve Got a Feeling.

Beelden van het optreden waren te zien in de documentaire Let It Be (1970) en vorig jaar nog in de Disney+-docuserie The Beatles: Get Back van Lord of the Rings-regisseur Peter Jackson.