Bert ‘Tommie’ Plagman ontroert met ode aan Aart Staartjes in DWDD

Plagman schoof vanavond aan bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel om zijn beste vriend en Sesamstraat-collega Staartjes te eren. Plagman, die zelf de rol van Tommie vertolkte in de kinderserie, haalde herinneringen op over wat hij zoal met Staartjes had meegemaakt. Zo bekende hij vaak met tranen in zijn ogen te hebben geluisterd naar nummers van 'Meneer Aart'.



De stemacteur wilde ook nog iets speciaal doen om zijn goede vriend te eren. Daarom zong hij het lied Dood zijn duurt zo lang, een nummer dat erg geliefd was bij Staartjes en ook in Sesamstraat te horen was. Plagman wist met zijn eerbetoon aan Staartjes zowel het publiek als de kijker thuis te raken.



‘Keihard snikken bij het liedje van Bert (Tommie) over de dood’ en ‘Poeh hé, tranen in mijn ogen. Wat een mooi eerbetoon door Bert Plagman', is een greep uit de reacties.



Staartjes overleed gisteren aan de gevolgen van het verkeersongeval dat op vrijdag plaatsvond. Het onderzoek naar de botsing in Leeuwarden is afgerond. Collega's en BN’ers reageerden verslagen op de dood van de acteur. 'Hij ís Sesamstraat', zei Hakim Traïdia.