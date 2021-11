Best knap, RTL heeft iemand gevonden die nóg irritanter blijkt dan de stem van styliste Roos

Johan Derksen is klaar met voetbal en kijkt alleen voor Veronica Inside: ‘Het boeit me niet meer’

Johan Derksen (72), een van de bekendste voetbalanalisten van Nederland, is helemaal klaar met de sport. Het is dat hij er wekelijks (en straks dagelijks) over moet praten in Veronica Inside, anders zou hij veel van de wedstrijden niet eens meer kijken. ,,Ik heb het wel gehad, het boeit me niet meer’’, zei hij vanavond tegen Özcan Akyol in Sterren op het doek.

6 november