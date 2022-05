Beste Zangers krijgt ook volgend jaar een live-concertversie

Recensie Firestar­ter: Stephen King-verfilming neemt zichzelf te serieus

In 1984 stak een toen piepjonge Drew Barrymore van alles spontaan in de fik als de 8-jarige Charlie McGee, in de verfilming van Stephen Kings gelijknamige sciencefictionroman. Charlie was een onschuldig kind met pyrokinetische krachten, opgejaagd door een grimmige overheidsinstantie die een twijfelachtige geschiedenis met Charlie’s ouders bleek te hebben.

12 mei