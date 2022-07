Beste zangers maakte uitzondering voor Roxeanne Hazes vanwege heimwee

,,Ik heb mijn hele leven lang al last van een hele heftige vorm van heimwee’’, vertelde ze vanavond in RTL Boulevard. ,,Dat is gecreëerd in mijn jeugd, er zijn bepaalde trauma’s die daarvoor hebben gezorgd’’, vervolgde ze, zonder verder uit te weiden. ,,Wat dus betekent dat het voor mij een ‘nee’ was als ik zonder Erik op reis moest.’’

De voorwaarde van Roxeanne is opvallend; menig artiest doet een moord voor een deelname aan het programma, dat doorgaans veel kijkers trekt en hits voortbrengt. Maar dan ben je wel een week lang ‘afgeschermd van de buitenwereld’ zodat de band tussen de artiesten groeit, aldus Ferdi Bolland, die ook meedoet. Roxeannes verloofde en manager was tijdens de opnameperiode in de buurt, maar stond niet met haar op het podium.

Weg zonder zoontje

Het was voor het stel de eerste reis zonder hun zoontje Fender (4). ,,Dat vond vooral ík heel erg ingewikkeld’’, zei Roxeanne. ,,Hijzelf had er helemaal niet zo veel [last] van, hij was lekker bij opa en oma. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kwam er eigenlijk ook wel achter dat het even lekker was. Ik vind het heerlijk om mama te zijn, maar om af en toe ook weer een beetje jong te zijn en te genieten, dat had ik ook wel verdiend, vind ik.’’

De artiest heeft inmiddels het getal 15 op haar arm laten tatoeëren, verwijzend naar het vijftiende seizoen waaraan ze deelneemt. ,,Dit was zo’n bijzondere ervaring uit mijn leven.’’

Volledig scherm De tattoo van Roxeanne Hazes. © RTL

Het jubileumseizoen van Beste zangers is vanaf 11 augustus te zien op NPO 1. Ook onder anderen Jaap Reesema, Nielson, Claudia de Breij, Sarita Lorena en Blanks doen mee.

