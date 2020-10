Beste Zangers: Tabitha raakt Milow recht in het hart

Vanavond werd in Beste Zangers de Belgische singer-songwriter Milow (39) toegezongen door zijn collega’s. Vooral het gevoelige optreden van Tabitha (28) zorgde voor beroering bij de kijker. De zangeres zong het nummer Michael Jordan van Milow. Tabitha had het persoonlijke lied gekozen omdat ze allebei een ouder hebben verloren, zo motiveerde Tabitha haar keuze. ,,Iets zei mij dat ik dit liedje voor jou moest zingen vanavond.”

Het nummer Michael Jordan, een verwijzing naar de Amerikaanse ster-basketballer, is vanwege de dood van zijn vader beladen en betekent veel voor Milow. Toen Milow het schreef, probeerde hij ermee vooruit te blikken in de tijd. ,,Het is een korte film, waarbij je vijftig jaar in een songtekst stopt, met de metafoor dat we allemaal proberen steeds hoger te springen, met de droom op een dag te kunnen dunken”, legt Milow uit. ,,Ik probeer ook de koppeling te maken van vaders die bij de sportwedstrijden van hun zoon langs de lijn staan. Ik blik vooruit op hoe dat zou zijn als ik zelf zo’n ouder ben.”

Tabitha zegt zich te herkennen in het verhaal. ,,Het is een film in een liedje, dat beschrijf je zo mooi. Toen mijn vader overleed begreep ik heel veel niet, nu sta ik daar heel anders in. Het is een wereld van verschil.”

De zangeres, meestgestreamde artiest van het afgelopen jaar op Spotify, vertelde in aflevering vier van het NPO 1-programma openhartig over het verlies van haar vader, waarna collega Milow het nummer Redemption Song van Bob Marley zong. Dat nummer werd gedraaid op de begrafenis van haar vader. Tabitha kon toen haar tranen niet bedwingen. Dat lukte Milow nu wel, maar hij was duidelijk geraakt door het optreden.

De reacties op Twitter waren eveneens lovend. ‘Lieve Tabitha, zing aub in het Engels en schrijf mooie ballads....jij kan dit top!’, luidde een van de reacties. Iemand kreeg kippenvel en een ander reageerde met: ‘Normaal zeg ik, Stef Bos winnaar, maar vanavond TABITHA WINNAAR!..Prachtige uitvoering.’ En: ‘Wat een magnifieke zangeres’, kwam ook voorbij.

Bekijk hier het optreden van Tabitha in Beste Zangers: