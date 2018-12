Beste Zangers-vrienden bij jubileum Trijntje

Update Jan Smit woest: optreden Nijmegen voor vanavond gecanceld vanwege verbouwing concert­zaal

19:56 NIJMEGEN - Jan Smit (32) moet zijn fans vandaag teleurstellen. De zanger zou vanavond een concert geven in Nijmegen in Concertgebouw De Vereeniging, maar nu blijkt dat het pand nog lang niet toegankelijk is wegens verbouwingen. De Volendammer is pissig en doet op Instagram zijn verhaal. ,,Ik vind het bijzonder teleurstellend dat wij hier op geen enkele wijze eerder van op de hoogte zijn gesteld!”