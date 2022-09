Bestseller Sonny Boy wordt na film ook toneelstuk

Het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl wordt bewerkt tot een theatervoorstelling. Dat heeft productiehuis Solo Stories bekendgemaakt. De solovoorstelling zal van januari tot en met juni 2024 in de Nederlandse theaters te zien zijn, twintig jaar nadat de roman is verschenen.

Sonny Boy vertelt het waargebeurde liefdesverhaal van de Surinaamse immigrant Waldemar Nods en de zeventien jaar oudere Nederlandse vrouw Rika van der Lans. Het verhaal speelt zich af in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. De bestseller werd in 2011 al verfilmd, met Ricky Koole en Sergio Hasselbaink in de hoofdrollen.

Het stuk beziet het verhaal door de ogen van hun zoon Waldy. Hij zag zijn ouders voor het laatst op 12-jarige leeftijd, toen ze in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd. De toneelversie wordt gemaakt door het team dat eerder verantwoordelijk was voor onder meer Ma - naar het boek van Hugo Borst - en Nu ik je zie, naar het boek van Merlijn Kamerling. Deze monoloog, gespeeld door Soy Kroon, is begin volgend jaar in de theaters te zien.

,,Ook al is het boek bijna twintig jaar geleden verschenen en begon dit waargebeurde verhaal bijna een eeuw geleden, de thema’s die het verhaal in zich draagt, zoals racisme en zelfonderzoek, zijn relevanter dan ooit”, stelt regisseur Benno Hoogveld. Inmiddels zijn in Nederland ruim 600.000 exemplaren van Sonny Boy verkocht.

Wie de hoofdrol speelt, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nieuwe programmering van NPO, RTL en SBS, de terugkeer van Linda de Mol, de invalklus van Rob Kemps en Een jaar van je Leven. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: