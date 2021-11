Bestsellerauteur Wilbur Smith, bekend van ‘Het goud van Natal’, overleden

Wilbur Smith werd in 1933 geboren in het toenmalige Noord-Rhodesië, het huidige Zambia, maar bracht het grootste deel van zijn leven in Zuid-Afrika door. In 1964 debuteerde hij met de historische roman When the lion feeds, die in het Nederlands verscheen als Het goud van Natal. Hierna volgden nog 48 andere romans, waarin hij zijn lezers meenam op een reis door de geschiedenis en cultuur van Afrika.