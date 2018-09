Betekenis achter liedje raakte Glennis Grace

De Nederlandse zong in de halve finale This Woman's Work, geschreven door Kate Bush in de jaren tachtig en een hit van zanger Maxwell in 2001. Bush schreef het nummer voor een scène in de film She's Having A Baby waarin een vader wordt verteld dat hij zijn vrouw en kind kan verliezen tijdens de bevalling. In 2016 werd het liedje na een optreden van Maxwell en Bush samen belangrijk in de Black Lives Matter-beweging, waar het ging staan voor alle ouders die een kind zijn verloren.



,,Dat het over het verlies van een kind gaat, dat kwam bij mij wel even binnen", aldus Glennis. ,,Er zijn zoveel mensen die dat moeten meemaken. Zulke liedjes zijn dan belangrijk, en dat vind ik mooi. Dan kan je echt iets overbrengen naar de mensen. Daardoor raakte het nummer mij alsnog."



Dat betekende niet dat ze er meteen van overtuigd was dat ze dat gevoel ook kon overdragen. ,,Ik ben nog niet dusdanig van mezelf overtuigd dat ik denk: appeltje-eitje. Het moet groeien bij mij, het moet in m'n systeem gaan zitten, ik moet het voelen. Als ik dat niet heb, wil ik het niet doen. Maar toen ik het nummer na twee dagen ging inzingen, wist ik zeker: dit is mijn song."