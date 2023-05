Beter laat dan nooit komt terug, maar niet met Gerard Cox, Peter Faber en Barrie Stevens

De vijf bezochten Japan, Vietnam, Thailand en Sri Lanka. Kort voor corona uitbrak mocht het kwartet wederom op reis, ditmaal naar Midden- en Zuid-Amerika. Nu was Katja Schuurman hun begeleider. Het programma had lovende kritieken, maar de tweede serie die tijdens de pandemie in 2020 werd uitgezonden, voelde ietwat vreemd aan, omdat aanraken en handen schudden inmiddels uit den boze was, maar opnames werden vertoond van een druk carnaval in Rio de Janeiro.

Willibrord Frequin stelde rond die tijd ‘in gesprek te zijn’ voor een derde editie (‘Er zijn nog genoeg mooie plekken om naartoe te gaan’), maar dat kwam niet van de grond. De journalist en presentator overleed twee jaar later, op 26 mei 2022. Gerard Cox (83) bevestigt dat de drie heren ditmaal niet hun koffers hoeven te pakken voor een derde editie. ,,Ze hebben me heel netjes gebeld dat ze dat met anderen gingen doen. Geen enkel probleem, hoor. Ik zou het nu denk ik ook niet meer kunnen. We hebben genoten en het zag er erg leuk uit, maar het is heel inspannend. We hebben geloof ik wel twintig vluchten gemaakt. Daar zag ik erg tegenop.”

Wie de opvolger wordt van Olcay Gulsen en Katja Schuurman is nog niet duidelijk gemaakt, maar wel dat het om een ‘sportieve presentatrice’ zou gaan. Estavana Polman liet weten niet in beeld te zijn. Chatilla van Grinsven, die regelmatig te zien is in SBS 6-programma’s, was niet te bereiken. Wanneer Beter laat dan nooit op de buis komt, wie deelneemt en waar de reis naartoe gaat, moet nog bekend worden.

