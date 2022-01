Betty White overleed aan een beroerte

Video Maan grote winnaar van de Top 40 Awards

Zangeres Maan is vanavond als grote winnaar uit de bus gekomen tijdens de Qmusic Top 40 Awards die zijn uitgereikt in Studio 21 in Hilversum. Ze sleepte de Top 40 Award voor Beste Artiest in de wacht en had samen met Snelle de grootste hit te pakken met Blijven Slapen. Dat was te zien via een livestream op deze site.

10 januari