Bevrijde Britney kan niet van verloofde afblijven en Madonna gooit been in de lucht

Atomic Kitten maakt in 2022 een comeback: ‘Ons vuur brandt weer’

In 2001 kon je niet om ze heen: Atomic Kitten. Nu 21 jaar later maakt de meidengroep, bekend van hits als Whole Again en Eternal Flame een comeback. Een optreden tijdens Euro 2020 liet het vuurtje weer branden bij de groep uit Liverpool.

30 november