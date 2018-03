Beyoncé en Jay-Z weer in mum van tijd uitverkocht

Voor Mojo is het geen verrassing dat het concert zo snel uitverkocht raakte. Hoewel de concertorganisator vooraf niet al te veel wilde speculeren, werd wel uitgegaan van een grote run. ,,Het lukte Beyoncé in haar eentje twee jaar geleden al. En ze is nog nooit met Jay-Z in Nederland geweest. Het is een unieke ervaring dat ze nu samen op het podium staan", vertelde Mojo afgelopen weekend.