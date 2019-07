Beyoncé trakteert fans op Lion King-soundtrack: ‘Kippenvel!’

Fans van de Disney-film moeten nog éven geduld hebben: The Lion King is 17 juli te zien in de bioscoop. Om de honger van alle mensen die niet meer kunnen wachten te stillen, heeft Disney de afgelopen weken beelden vrijgegeven van de gloednieuwe film. Vandaag was het weer feest, want Beyoncé deelde de soundtrack van The Lion King op YouTube.



De zangeres zingt het nummer niet alleen, ook heeft ze de tekst geschreven. Op sociale media stromen de complimenten inmiddels binnen voor de diva. Zo reageert iemand: ‘En weer bewijst Beyoncé waarom zij voor altijd en eeuwig The Queen is'. Een ander: ‘Oke, nu kan ik écht niet meer wachten tot de film verschijnt.’ Er zijn zelfs luisteraars die het niet droog hielden tijdens het luisteren van het nummer. ‘Het lied is nog niet eens afgelopen en ik ben al in tranen', geeft iemand toe.



Het lied, genaamd Spirit, sluit volgens fans naadloos aan op de remake van The Lion King. ‘De productie, de artiesten, het past precies bij de film.’