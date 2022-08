Beyoncé verwijdert Kelis-sample van nieuwe album

Kelis haalde vorige week hard uit naar Beyoncé en noemde het ‘diefstal’ toen bleek dat haar liedje ongevraagd was gebruikt. ,,Ik sta perplex over hoe respectloos en onkundig de betrokken partijen hebben gehandeld. Ik kwam hier op hetzelfde moment achter als iedereen. Niets is ooit wat het lijkt, sommige mensen in deze business hebben geen ziel en geen integriteit en houden iedereen voor de gek”, zo stelde ze.