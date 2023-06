Beyoncé vond het diamanttopje op haar bekendste foto niks, tot ze de jeans van de fotograaf aantrok

met foto'sSuperster Beyoncé (41) draagt op haar beroemdste foto een spijkerbroek van de man die de afbeelding heeft geschoten en waar ze toevallig in paste. Hij redde zo de shoot van de artiest, die zelf geen jeans had meegenomen. Beyoncé gaf het kledingstuk later netjes terug, onthult hij nu. Wel met één verzoek.

Het was een belangrijke fotoshoot in 2003. Beyoncé, destijds succesvol met Destiny’s Child, wist precies wat ze wilde voor de cover van haar eerste soloalbum Dangerously in love. Ze vroeg de Zwitserse fotograaf Markus Klinko (62), die al een tijdje artiesten vastlegde. Met tegenzin, want hij wilde liever ‘sexy modellen’ voor de lens. Playboy was de droom.

Beyoncé was gecharmeerd van een shoot die hij had gedaan met actrice en model Laetitia Casta, waarbij ze nagenoeg naakt op een soort spinnenweb van diamantjes lag. De zangeres wilde iets in dezelfde sfeer, maar ‘kleiner’. Klinko wist niet hoe hij dat moest aanpakken, maar zag het voor zich toen Beyoncés moeder Tina (in die tijd haar stylist) bij de shoot arriveerde. Ze had een ideaal topje met diamantjes meegenomen.

Maar de zangeres vond het niks, vertelt Klinko deze week bij Insider. Tina had lange rokken bedacht onder het topje en dat zorgde volgens Beyoncé voor een outfit die je op de rode loper of naar een schoolbal draagt. Precies waar ze geen zin in had. De fotograaf opperde een spijkerbroek. Beyoncé was enthousiast, maar er was één probleem: ze had geen jeans bij zich.



Praktisch topless

,,Je past misschien mijn broek wel die ik aanheb’’, reageerde Klinko naar eigen zeggen. De rest is geschiedenis. De zo uitgedacht lijkende foto met het contrast tussen het frêle topje en de stoere jeans blijkt volledig geïmproviseerd. Nam de fotograaf de bekende foto in zijn onderbroek? Nee, verzekerde hij bij Britse krant The Guardian: hij had een extra paar.

Beyoncé was tijdens de shoot wel ‘praktisch topless’, aldus de fotograaf. Het topje was erg beweeglijk, maar dankzij slimme nabewerking is er niet ‘te veel’ te zien. De foto toont als het ware de toekomstige Beyoncé, vindt de fotograaf. Ze was een jonge vrouw, maar zeker nog geen wereldster. Op de foto lijkt ze dat al wél: ,,Het was een soort wegenkaart naar wat ze zou worden.’’



Één verzoek

Aan het resultaat kwam geen regie te pas. ,,Het was niet mijn idee dat ze haar armen omhoog deed’’, vertelt Klinko. ,,Dat was haar idee, ik weet niet eens of het echt een idee was. Het was haar instinct. En ik wist: dat is de cover.’’

Beyoncé nam de spijkerbroek mee na de shoot, maar bij de volgende samenwerking met Klinko gaf ze hem terug. Gewassen en met een strik eromheen. De fotograaf zegt vaak de vraag te krijgen of hij de jeans wil verkopen, maar daar begint hij niet aan. ,,Ze zei: ‘Heel erg bedankt, verkoop hem alsjeblieft niet op eBay’.’’

