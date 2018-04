Bianca Krijgsman speelt Holleeders moeder in dramaserie Judas

Krijgsman was onlangs te zien in de tv-kraker De Luizenmoeder op NPO 3. De 49-jarige actrice was daarvoor vooral bekend van het cabaretduo Plien en Bianca, samen met Plien van Bennekom. De twee werken momenteel aan een nieuwe theatervoorstelling die vanaf volgend jaar te zien is.



RTL wil Krijgsmans aandeel in de dramaserie Judas niet bevestigen. ,,Wij gaan niet in op namen'', aldus een woordvoerder.



Het nieuws over de komst van de serie lekte uit toen actrice Marit van Bohemen uit de rechtbank werd gezet tijdens het Holleeder-proces. Zij maakte tijdens de zitting een geluidsopname van 30 seconden, om 'beter in haar rol te kunnen komen'. Dit was echter tegen de regels en de rechter vond het 'strikt onwenselijk'.