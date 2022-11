Bibi en zoontje zijn ‘blije kuikens’ en Karin deelt ultieme versiertruc

Constan­tijn Huy­gens-prijs voor schrijf­ster Marion Bloem

Schrijfster Marion Bloem krijgt de Constantijn Huygens-prijs van dit jaar (12.000 euro) voor haar romans, verhalen en gedichten. “Niet alleen het recente en monumentale Indo uit 2020, dat iedereen moet lezen die is geïnteresseerd in het thema identiteit, is persoonlijk, origineel, meeslepend en geschreven vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf het eerste boek geldt dit voor haar gehele oeuvre”, aldus de jury van de verantwoordelijke Jan Campert-Stichting.

8 november