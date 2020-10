Bibi krijgt moedermaffia op haar dak en Yolanda is een trotse oma

Koning Filip en prinses Delphine ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens een lunch: ‘Een bijzonder gesprek’

15 oktober Opmerkelijk nieuws van het Koninklijk Paleis in Brussel. Koning Filip (60) laat weten dat de eerste persoonlijke ontmoeting met prinses Delphine (52) inmiddels achter de rug is. In een verklaring, die het paleis heeft vrijgegeven, spreekt het koningshuis van ‘een bijzonder gesprek’ dat hen de gelegenheid gaf ‘om elkaar te leren kennen.’