Bibian Mentel bij Humberto veroorzaakte kortsluiting in mijn hoofd

Kritiek op Harry en Meghan zwelt aan: Op­rah-interview ‘ongepast’ nu prins Philip voor leven vecht

4 maart 1 miljoen pond legde Independent Television (ITV) op tafel voor de uitzendrechten van het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, maar het is niet zeker of de Britse commerciële zender daarvan gaat profiteren. De Britten maken zich namelijk zorgen om prins Philip (99), die met hartklachten is opgenomen in het ziekenhuis.