Bibian Mentel ontslagen uit ziekenhuis: ‘Lekker thuis met de feestdagen’

,,Heerlijk. Frisse lucht. Een weekje in het ziekenhuis, maar ik ben er weer!” roept Mentel uit zodra ze het ziekenhuis verlaat. In een tweede video is het nummer Driving Home For Christmas te horen. ,,Samen op weg naar huis", zegt haar man. ,,Na een spannend weekje mag mijn meisje gewoon weer mee. Lekker weer thuis met de feestdagen.”



Mentel moest afgelopen week geopereerd worden vanwege een tumor in haar rug. Die was zo groot, dat bestralen geen zin had. ,,De kanker lijkt niet meer te stoppen”, legde Spee eerder uit. ,,Diverse uitzaaiingen in Bibian haar longen en ook in haar skelet groeien ondanks de medicijnen langzaam maar gestaag door, en nu dus wederom een tumor in een rugwervel.”