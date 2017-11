Bieber wilde Selena Gomez terug na haar levensbedreigende ziekte

Fans kunnen hun geluk niet op, nu vrijwel zeker is dat de twee weer een koppel zijn. Maar wie nam nu eigenlijk de eerste stap? Een ingewijde laat aan TMZ los dat de zanger degene was die Gomez weer opzocht. ,,Justin had geen idee hoeveel Selena voor hem betekende, tot hij zich realiseerde dat ze misschien dood zou gaan", luidt de verklaring.



Volgens de entertainmentsite moest Bieber wel wat moeite doen om de 25-jarige brunette, die tot vorige week met The Weeknd ging, weer voor zich te winnen. Toch zou Bieber haar hebben overtuigd om hun relatie weer op te pakken. ,,Selena had haar twijfels, maar Justin wist haar alsnog over te halen", aldus de bron.