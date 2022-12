Bij de dure diamanten oorbellen van Wilhelmina droeg Máxima een broche van 12,95 euro

Interview/Recensie Zwijmelen met kannibalen: Bones and All is de meest eigenzinni­ge film van het jaar

Bones and All de meest romantische film van 2022 noemen, is volstrekt legitiem. Belangrijke kanttekening: het bevat óók de meest gruwelijke scènes van het jaar. De tortelduifjes in kwestie, onder wie tieneridool Timothée Chalamet, smullen namelijk van mensenvlees. Niet dat ze daar iets aan kunnen doen.

30 november