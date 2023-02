Bij het nieuwe programma van Floortje Dessing moest ik een brok ergernis wegslikken

Hanna van Vliet speelt verzetshel­din in serie over Miep Gies

De Nederlandse actrice Hanna van Vliet is te zien in de buitenlandse serie A Small Light, over het leven van Miep Gies. Dat heeft Disney+ vrijdag gemeld. Van Vliet, die doorbrak met haar rol in de serie Anne+, speelt de rol van celliste en verzetsheldin Frieda Belinfante.